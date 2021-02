Suspect sa rape slay ng 6-year-old girl sa Isulan, umamin

KORONADAL CITY - UMAMIN NA ANG SUPSECT sa kasong rape slay sa isang anim na taong gulang na bata sa Barangay Kolambog, Isulan, Sultan Kudarat.

Sinabi ni Isulan town police chief Lt. Colonel Romeo Galgo Jr na inamin ng suspect na si Jay Albestor na pinagsamantalah niya ang bata saka pinatay.

Sa kanyang sinumpaang pahayag sa PNP sa tulong ng isang abogado mula sa Public Attorney’s Office, sinabi ng suspect na niyaya niya ang bata para bumili ng candy.

Pagkatapos ay dinala niya ang bata sa Ala river at ginawa ang krimen.

Ayon sa suspek nagawa niya ang krimen dahil sa labis na kalasingan.

May lumabas na report noon na ang bata ay kamag-anak ng suspect pero ayon kay Colonel Galgo walang blood relation ang bata sa suspect.

Si Albestor, ayon sa PNP, ay kakilala at kaibigan ng mga kamag-anak ng biktima at nariyan palagi sa kanilang komunidad tuwig merong okasyon tulad ng birthday, kasal, binyag at iba pa.