Suspected BIFF gunrunners nabbed in Northern Samar port

COTABATO CITY - APAT NA MGA SUSPECTED GUN RUNNER o supplier ng mga baril ang naaresto sa Northern Samar kahapon.

At nakuha sa kanila ang 36 na ibat ibang uri ng high powered firearms na nakatakda nilang dalhin sana Datu Salibo, Maguindanao ayon kay Northern Samar police provincial director Colonel Arnel Apud.

Kinilala ni Colonel Apud ang mga nadakip na sina:

Daud Ludungan, 43 years old, taga Barangay Madia, Datu Salibo, Maguindanao

Roger Baguindali, 33 taong gulang na mula sa Barangay Ugalingan, Datu Piang, Maguindano

Wahid Yusop, 23 years old at mula Barangay Butilen, Datu Salibo, Maguindano, at,

Abdulgapor Singh, 65, a resident of Barangay Andavit, Datu Salibo, Maguindanao.

Naharang ang sasakyan ang mga ito habang nasa Port Balhuartico sa Barangay Look, bayan ng Allen, Northern Samar alas 8 ng umaga kahapon.

Itinago nila ang mga armas at mga bala sa tire compartment at pintuan ng kanilang Toyota Vios. Ayon sa police intelligence report, ang apat ay bumiyahe by land mula Taguig City at patungo ng Datu Salibo, Maguindanao.

Nagduda ang mga police at Army sa kilos ng apat dahil pa-bago-bago sagot nila sa mga nagtatanong na Maritime police.

Dahil ditto, ginamit ang K-9 dogs at nadiskubre ang mga baril sa isiniksik sa gilid-gilid ng sasakyan.

Kung plain view inspection lang ay di mahalata na may kargang mga baril ang kotse.

Sabi ng isang police officer, hindi siya makapaniwala na nagawang itago ng mga suspects ang 36 na piraso ng dismantled M-16 Armalite rifles, tatlong cal. 45 pistol at mga bala. Sila ay kakasuhan ng paglabag sa Republic Act 10591 o illegal Possession of Firearms.