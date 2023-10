Suspects sa Cotabato City RH-12 shooting, kinasuhan na sa prosecutor's office

COTABATO CITY - Pormal nang sinampahan ng kasong two counts of murder at three counts of frustrated murder sa City Prosecutors Office ang 12 katao na sangkot sa nangyaring pamamaril sa Barangay RH-12.

Sinabi sa DXMS Radyo Bida ni Police Station 1 Commander Capt. Jemu Ramolete na kabilang sa kinasuhan sina Juhalidin Ladesla Abdul, alyas "Boyong" at Police Master Sgt. Pauti Dianal Mamalapat at sampung iba pa.

Sila ay inaresto matapos na mapatay ang dalawang kandidato sa pagkabarangay kagawad noong lunes ng gabi.

Nagtungo ang pamilya Ayunan-Pasawiran sa city prosecutors office sa SK Pendatun Avenue upang saksihan ang pagsasampa ng reklamo laban sa mga suspects.