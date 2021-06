Suspek sa pagbaril sa pastor sa Lake Sebu, tukoy na ng PNP

KORONADAL CITY - Nagsasagawa na ng search operation ang mga PNP ng Lake Sebu, South Cotabato laban sa suspek na bumaril at nakapatay ng isang pastor sa Sitio Lemsu-al 2, Barangay Tasiman kamakalawa ng gabi.

Sa panayam ng Radyo Bida Koronadal kay Lake Sebu town police cheif Maj. Jose Pedrosa, sinabi nito na natukoy na nila ang suspek at ito ay si Joel Cayugan, 31 anyos, may asawa at residente ng naturang lugar.

Ayon kay Pedrosa, land conflict o away sa lupa ang tinitingnang motibo ng mga otoridad lalo na't isang major decision maker ng pinangangasiwaang lupa ang biktima.

Kung matatandaan na habang nagba-Bible sharing si Pastor Narlito Tunggay kasama ang kaniyang kapatid ay bigla itong binaril ng suspek gamit ang 12-gauge shotgun.

Tinamaan ito sa kaniyang kanang bahagi ng ulo at tumagos pa sa leeg na naging dahilan ng agarang kamatayan nito.

Sa ngayon ay tiniyak ni Pedrosa ang patuloy na pakikipag-ugnayan sa pamilya ng biktima, lalo na sa kaniyang kapatid na lubhang na-traumatized sa pangyayari.