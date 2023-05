Taga Koronadal, itinalaga bilang Philippine Marine commandant

COTABATO CITY - Siya ay si Major General Arturo Rojas. Ang kanyang appointment ay inirekomenda ni Senior Undersecretary at Officer in charge ng Department of Defense Secretary Carlito Galvez Jr at ipinarating sa kanya ni Executive Secretary Lucas Bersamin

“Really an answered prayer,” ayon kay Gen. Rojas. Aniya ito ay pangarap ng bawat miembro ng Philippine Marine corps.

Ipinanganak si Rojas sa Koronadal, South Cotabato noong May 28, 1968 at pumasok sa Philippine Military Academy noong 1986. Siya ay nagtapos at kasapi ng PMA Class Bigkis Lahi of 1990.

Bilang young Marine officer, si Rojas ay nagsilbi sa mga lalawigan ng Sulu, Bulacan, Quezon, Basilan, Kalinga, Apayao, Zamboanga at Cotabato provinces