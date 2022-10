Tatay patay, anak sugatan sa ambush sa Sultan Kudarat, Maguindanao

SULTAN KUDARAT, Maguindanao - PATAY ON THE SPOT ang ama habang sugatan ang anak nito sa pamamaril pasado alas sais kagabi sa Barangay Ungap, Sultan Kudarat, Maguindanao.

Kinilala ni Sultan Kudarat PNP commander Lt. Colonel Julhamin Asdani ang nasawi na si Gani Singkang, 50 years old habang ang sugatan ay si Abdulrasheed Adang Singkang, 31 years old, anak ng nasawi at empleyado ng Cotabato Sanitarium Hospital.

Sila ay mga residente ng Barangay Gang sa naturang bayan.

Lumalabas sa imbestigasyon ng Sultan Kudarat PNP na sakay ng Toyota Vios ang mag ama at pauwi sana sa kanilang tahanan galing Sanitarium nang sundan ng dalawang lalakaing nakamotor at pinagbabaril gamit ang caliber .45 pistol.

Nagtamo ng maraming tama ng bala sa katawan ang ama at agad nasawi habang ang anak ay nadala sa ospital.

Nagpapatuloy ang ginagawang imbestigasyon ng PNP hinggil sa insidente.