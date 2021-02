Tatay-tatayan, tinali sa paa at kamay ang step son dahil sa selos sa ina ng bata

BULUAN, MAGUINDANAO - Nasa kustodiya na ngayon ng kapulisan ang isang indibidwal matapos umanong itinali nito ang kaniyang stepson bilang “prank” para sa asawa nitong nasa Maynila.

Ito’y makaraang umani ng batikos at pagkondena ang larawan na naging viral kung saan nakatali ang kamay at paa ng isang bata at katabi pa nito ang isang bolo.

Ngunit sa panayam ng Radyo Bida Koronadal kay Buluan PNP chief of police Lt. Cemafranco Cemacio, inihayag nitong hindi umano sinaktan ng suspek na si alyas Jong, 28 anyos at residente ng Buluan, Maguindanao ang kaniyang 10 taong gulang na stepson.

Ayon kay Cemacio, ginawa umano ng mag-ama ang naturang prank matapos nagseselos umano si Jong lalo pa’t may mga naririnig siyang haka-haka na mayroon umanong ibang kinakasama ang kaniyang misis habang nag-apply sa abroad sa Maynila.

Ipinaliwanag rin nito na tinalian ni Jong ang mga kamay at paa ng bata kasabay sa paglalagay ng bolo bilang isa lamang umanong pagbabanta sa kaniyang asawa upang kaagad itong umuwi sa Buluan, kung saan ibinunyag rin nitong maging ang bata ay sumang-ayon pa sa naturang plano.

Ganunpaman, kusang sumuko si Jong nang dumating ang kapulisan habang nasa pangangalaga naman ng MSWDO ang bata na nasa maayos na kalagayan.

Sasampahan ang suspek ng mga kasong paglabag sa RA 7610 o child abuse, at RA 9262 o Violence Against Women and Children Act.