Tboli LGU mulls state of calamity

TBOLI, South Cotabato - Pinag-aaralan ng municipal govenrment ng Tboli ang posibilidad na isailalim ang bayan sa state of calamity dahil sa dulot ng pagbaha.

Ginawa ni Mayor Dibo Tuan ang nasabing pahayag dahil sa lawak ng pinsala ng nasabing kalamidad sa kaniyang bayan.

Ayon kay Tuan na kabilang sa mga labis na naapektohan ay ang pinsala sa agrikultura kung saan sa inisyal na pagtantiya ay umaabot sa P1.5 milyon at maaari pang madagdagan, ayon sa Office of the Municipal Agriculture (OMAG).

Maliban dito, na-wash out rin ang mga fish cages na tinatayang nasa mahigit P125,000 ang halaga.

Dagdag ng alkalde na tinututokan nila ngayon ang clearing operations sa kanilang mga daan upang makatawid ang mga heavy equipment at tulong para sa mga apektadong mga residente.

Samantala, sinaway rin nito ang mga nagpapakalat ng mga maling impormasyon at sinabing sila na nasa LGU ang magdedeklara ng anumang update o pagbabago kaugnay sa kanilang kalagayan.

Umaapela naman ito sa kaniyang nasasakupan ng pasensiya lalo na't sinalanta ang mga ito ng baha at kailangang makabangon sa madaling panahon, at dahil na rin sa pandemiyang dulot ng covid-19 virus.