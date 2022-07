T'nalak fabric ibibida ng mga kandidata sa Mutya ng South Cotabato 2022

KORONADAL CITY - Handa nang rumampa sa Mutya ng South Cotabato 2022 ang 14 na mga binibini sa lalawigan.

Kinabibilangan ang mga ito ng mga pambato ng 16 na mga local government units at 3 malalaking organisasyon.

Ayon kay Mutya Committee Chair Cynthia Barrientos rarampa sa beauty pageant ang mga Mutya ng mga LGU na hindi nabigyan ng pagkakataon noon na lumaban noong 2019 dahil sa pandemya.

Sinabi din nito na may pambato rin ang malalaking mga organisasyon sa lalawigan kabilang ang PNP, Chamber of Commerce and Industry at Philippine Councilors League South Cotabato Chapter.

Ayon kay Barrientos kabilang sa mga ibibida ng mga kandidata sa nasabing beauty pageant ang T’nalak Haute Couture.

Pero nilinaw ni Barrientos na ibabalik ito sa 3 mga original color ng tinalak fabric na puti, pula at itim.

Dagdag pa ni Barrientos sa kauna-unang pagkakataon ang water Lily fabric na malaki ang potential para maging kabuhayan ng mga mamamayan ng Lake Sebu ay i-incorporate din sa swimsuit ng mga kandidata.

Ang Mutya ng South Cotabato na isa sa mga inaabangan tuwing T'nalak Festival ay gaganapin sa July 17.