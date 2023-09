Tricycle driver at pulis, nagtalo sa Libungan, North Cotabato, driver nabaril ng pulis

COTABATO CITY - KASONG Frustrated Homicide ang isinampa ng Libungan PNP sa kasapi nito na si Corporal Noel Bien Tayong Noble matapos niyang barilin ang tricycle driver na si Gilbert Pascioles, 44-anyos na taga Brgy. Gumaga Libungan.

Nangyari ang pagbaril noong lunes ng gabi sa Rizal St., Poblacion, Libungan.

Sa panayam ng DXMS kay Libungan town Chief Major John Minidel Calinga, sinabi niyang nagsasagawa ng follow-up operation ang Provincial Drug Enforcement Unit sa lugar nang pagsabihan ni Noble ng driver na itabi ang kanyang tricycle dahil nakaharang sa daan.

Nag-resist umano ang tricycle driver at nagkaroon sila ng pagtatalo hanggang sa nabaril ni Noble si Pascioles sa paa at tiyan.

Sinabi ni Calinga na si Noble ay sinampahan na din ng kaukulang kaso kasabay ng pagtiyak na patas ang kanilang imbestigasyon.

Ang driver ay sasampahan din ng kasong assault to an agent of person in authority.