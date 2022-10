Undas at Todos Los Santos pinaghahandaan na ng PNP

PRO 12- Maghanda na para sa paggunita ng All Saints at All Souls Day sa November 1 at 2.

Ito ang iniutos ni Police Regional Office 12 Director Brig. General Jimili Macaraeg sa mga pulis unit sa rehiyon.

Hinikayat ni Macaraeg ang mga police commanders sa rehiyon na makipag-ugnayan sa mga Local Government Units.

Ito ay upang makapag-organize ng traffic schemes at mga panuntunan sa pagpasok sa mga sementeryo sa rehiyon.

Iniutos din ng nasabing police official ang paglalagay ng police assistant desk sa mga sementeryo katuwang ang kanilang mga force multipliers.

Pinayuhan din ni Macaraeg ang mga police commanders na paigtingin ang police visibility sa mga mall, transport terminals, simbahan, resort, at iba pang mga matataong lugar sa nasabing mga araw.

Nanawagan din si Macaraeg sa publiko na sumunod sa mga panuntunan ng mga LGU para makatulong sa pagpapanatili ng katiwasayan sa rehiyon.