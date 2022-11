UPDATE 2: Hold-up sa Bagontapay, Mlang, North Cotabato: 7 na ang patay, kabilang ang isang police officer

MLANG, North Cotabato - Umakyat na sa apat katao ang nasawi kasunod ng nangyari hold-up sa Brgy. Bagontapay, M’lang, North Cotabato ngayong hapon.

Isa ring pulis ang nasawi sa naturang insidente kasunod ng isinagawang pursuit operation.

Patuloy pang inaalam ng Radyo Bida ang pagkakakilanlan ng mga nasawi.

KUMPIRMADONG isang pulis ang napatay sa sa pagtugis ng awtoridad sa mga suspect sa robbery hold up sa Bagontapay, M'lang, Cotabato kaninang alas 3:00 ng hapon.

Kinilala ang pulis na si PSSG Rudy Amihan Jr. habang sugatan naman ang kasamahan nitong si CPL Noli Labesores.

Anim naman sa walong mga suspect ang napatay sa operasyon ng PNP.

Nabatid na nangholdap ang mga suspek sa isang bakeshop sa bayan.

Hinabol ang mga ito ng awtoridad at sa Barangay Sangat na nagpangabot ang dalawang grupo at nagkapalitan ng putok ng baril.

Inaalam na PNP ang pagkakakilanlan ng mga napatay na suspek.

Samantala, nagdadalamhati ngayon ang mga kasamahang police dahil sa pagkamatay ng isa sa PNP personnel ng Mlang PNP.

Si SSgt. Amihan ng Mlang MPS ay nasawi sa follow up at pursuit operation laban sa mga hold-up incident suspects sa Barangay Bagontapay, Mlang Cotabato kanina particular sa Renz-Kirk Bakeshoppe and Arozcaldo.

Patuloy pa ang imbestigasyon sa insidente.

Larawan ng nasawing pulis.