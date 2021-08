Upi Vice Mayor Alexis Platon dies

PUMANAW bago mag alas dose ngayong tanghali sa Cotabato Regional and Medical Center (CRMC) ang Municipal Vice Mayor ng Upi Maguindanao na si Hon. Alexis M. Platon dahil sa sakit.

Bago pa man tuluyang pumanaw ang bise alkade ay nakapagpost pa sa facebook ang anak nitong ni Ara Platon, humihingi ito ng dasal para sa mabilis na paggaling ng kaniyang ama.

Lubos ang pakikiramay ngayon ng pamilya, kamag anak, supporter, kaibigan, kakilala at maging ang lokal na pamahalaan ng Upi sa biglaang pagpanaw ng bise alkade.

In a statement, the Upi LGU said: "Rest In Peace, our beloved Municipal Vice Mayor, Hon. Alexis M. Platon. You will be missed and your memories and legacies will live in the heart of every Upian."