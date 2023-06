"Walang matutulog na pulis, hanggat hindi natutulog ang mga mamamayan”

Ito ang paalala ni Maguindanao del Norte police provincial Director Col. Salman Sapal, sa 12 mga police station commanders ng probinsya.

Ang hamon ay ginawa ni Col. Sapal kasunod ng kauna-unahang command conference ng Maguindanao Norte PNP sa Bigkis-Lahi Hall, Camp BGen.Salipada K Pendatun, sa bayan ng Parang.

Dumalo sa aktibidad ang mga police provincial staff, mobile force company, at mga chief of police ng mga municipal police station ng lalawigan.

Lahat ng unit commanders ay nagpresenta sa estado ng criminality situation, assessment sa banta ng teroristang grupo, accomplishments sa mga wanted criminals at iba pang issues at concerns sa kanilang area of responsibility.

Sinabi ni Col. Sapal na sa kanyang pamumuno ay titiyakin nitong sumusunod ang mga pulis kanilang mandato na ‘to serve and to protect.’

Binigyang-diin pa ng opisyal na wala munang matutulog na mga pulis hanggat hindi pa natutulog ang mga mamamayan sa komunidad.

Ibig sabihin, mas paiigtingin pa ang police visibility, palalakasin ang monitoring sa mga lugar na may banta sa seguridad at paiiralin ang round the clock na pagpapatrolya.

Sa ganitong paraan ay mas matitiyak ang ligtas na Maguindanao Del Norte.