"Wang-wang" ipinagbabawal ng PNP sa Region 12

KORONADAL CITY - Tanggalin o huwag maglagay ng hindi otorisadong blinkers at emergency sirens sa mga sasakyan. Ito ang panawagan sa publiko ni Police Regional Office o PRO 12 Regional Director Brig. General Alexander Tagum.

Ayon sa nasabing police official pinalakas ng PRO 12 ang kanilang monitoring laban sa iligal na pagamit ng “Wang wang”. Tiniyak ni Tagum na ang sinumang mahuhuli ay mapaparusahan.

Ito ay bilang pagtalima na rin sa mandato ni PNP Officer-In-Charge Lt. General Vicente Danao Jr. Kaugnay nito pinaigting na rin ng Highway Patrol Group o HPG ng PNP 12 at iba pang traffic management ang monitoring sa hindi otorisadong pagamit ng blinkers at emergency sirens.

Ayon sa batas, pinapayagan lamang na gumamit ng emergency devices ang mga sasakyang ginagamit ng mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines, National Bureau of Investigation, Land Transportation Office, Bureau of Fire Protection, PNP at mga ambulansya.