Wanted BIFF commander na may patong-patong na kaso, naaresto ng CIDG sa Maguindanao Sur

COTABATO CITY - HULI sa warrant implementation ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG-BARMM ang isang sub-commander ng Daesh/ISIS - inspired Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF pasado alas 2:00 ng hapon kanina sa Poblacion, Datu Piang, Maguindanao del Sur.

Kinilala ni CIDG-BAR Regional Chief Lt. Col. Ariel Huesca ang suspek na si Abunawas Ibad Damiog alyas Commander Bayawak, 65-anyos na taga Barangay Alongan, Datu Piang, Maguindanao del Sur.

Si Commander Bayawak ay top 3 most wanted person ng PNP sa BARMM.

Siya ang nahaharap sa mga kasong murder, double frustrated murder, multiple attempted murder, destructive arson at Anti-Terrorism Act of 2020.

Sa pag-aresto sa kanya, nakebor ang isang caliber .45 pistol na nakasabit sa kanyang bewang.

Ayon kay Huesca, nag-ugat ang kasong multiple attempted murder at destructive arson ni Commander Bayawak dahil sa pang-atatake nila noon sa mga kasapi ng Datu Piang PNP habang nagpapatrolya sa Barangay Poblacion at sinunog ang patrol car.

Hinaras din nila ang detachment ng militar sa Barangay Kanguan. Kasama nito sa pang-aatake ang nasa 90 BIFF members.

Hindi rin nila pinalampas ang Sta.Teresita Parish Church na nagtamo ng kasiraan na nasa Barangay Poblacion din, na lahat nangyari noong December 2020.

Ang kanyang kasong murder at double frustrated murder naman ay may kinalaman sa pang-aatake nila sa Barangay Meta, Datu Unsay noong 2012 kung saan nasawi si Private First Class Roger Warde habang sugatan naman ang dalawa pa nitong kasamang sundalo.

Kasama niya noon sa Kumander Ameril Umbra Kato sa pang-aatake, ayon pa kay Huesca.

Samantala, inaalam pa ngayon ng CIDG kung sangkot din si Commander Bayawak sa iba pang mga karahasan sa Maguindanao del Sur.

Sa ulat naman ng militar, ang nasabing sub-commander ng BIFF Bungos faction at deputy chief for military affairs, ay sumuko na sa 1st Mechanized Infantry Brigade sa Ampatuan, Maguindanao Sur noong 2021.

Sinabi ni Huesca na noong mga panahon na iyon ay wala pa itong mga warrants of arrest mula sa korte.