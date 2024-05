Wanted MILF commander, nakatakas sa CIDG operation sa MagNorte, bata ginamit na human shield

COTABATO CITY - Nakatakas sa warrant implementation ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG BARMM si Musa Alamada o kilala bilang Kumander Paradise sa Barangay Makaguiling, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte, pasado alas 5:00 ng hapon kanina.

Sa ulat ni CIDG BARMM Regional Director Lt. Col. Ariel Huesca, ginamit aniya ni Kumander Paradise ang isang bata bilang human shield para makatakas.

Siya ay may warrant of arrest dahil sa kasong Kidnapping and Serious Illegal Detention at Destructive Arson.

Si Kumander Paradise ay nasa listahan ng mga Local Terrorist Group Personalities na may patong sa ulo sa abot sa P1.2 million.

Samantala, ilang nga kasamahan nito ang nahuli ng CIDG at nakuha rin ang matataas na kalibre ng armas.

Patuloy pa ang pursuit operation laban kay Kumander Paradise.