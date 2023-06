Western Union Pigcawayan branch, honoldap

COTABATO CITY - Abot sa P60,000 na cash ang tinangay ng nag-iisang suspek matapos nitong pasukin ang Western Union office sa barangay Poblacion, Pigcawayan, North Cotabato kahapon ng hapon.

Sa panayam ng DXMS Radyo Bida kay Pigcawayan Town Chief of Police, Major Andres Sumugat, nagpanggap ng customer ang suspek at nang makapasok ay dito na siya nagdeklara ng hold-up at tinutukan ng baril ang teller.

Nataon naman na walang security guard ang business establishment nang mangyari ang pangho-hold-up.

Hindi rin namukhaan ang suspek na naka suot ng facemask na agad tumakas sakay ng kanyang motorsiklo patungong Cotabato City area matapos malimas ang cash.