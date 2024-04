Mensahe ni CM Ebrahim ngayong Eid'l Fitr

Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.

Sa Ngalan ng Bangsamoro Government, buong puso ko pong binabati ang lahat ng Bangsamoro at ng buong muslim ummah ng isang mapayapang eid’l fitr.

Ang eid’l fitr ay ang hudyat ng pagtatapos ng banal na buwan ng ramadhan. Sa pagtatapos ng buwan na ito, nawa'y mapanatili natin sa ating mga puso at isipan ang mga turo ng buwang ito- katulad ng pagmamahal sa kapwa at pagtulong sa mga nangangailangan.

Nawa’y mas nagpalakas pa ang lumipas na buwan sa ating pananampalataya sa Allah SWT, at nagpatibay pa ng ating pakikipagkapwa-tao.

Sa panahon ng pagdiriwang na ito, marapat lang na huwag nating kalimutan ang mga kapos-palad. Buksan natin ang ating mga puso na isama sila sa ating panalangin.

At higit sa lahat, ating ipagdasal sa araw na ito na nawa’y tanggapin ng Allahu SWT ang ating mga ayuno, sakripisyo, at nawa’y mas mapagtibay at gabayan pa ang Bangsamoro homeland at lahat ng Bangsamoro.

Muli, isang masaya at mapayapang Hari Raya Puasa. Taqabbal allahu minna wa minkum.