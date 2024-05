6ID naglunsad ng air at ground assaults vs DI/BIFF sa Maguindanao Sur

NAGLUNSAD ANG ARMED Forces of the Philippines ng air at ground assaults laban sa hinihinalang kasapi ng BIFF at Military, naglunsad ng air at ground assaults laban sa BIFF/Dawlah Islamiya sa Maguindanao Sur

Kinumpirma ni 6th ID spokesperson Lt. Colonel Roden Orbon ang military operation matapos makumpirma na nagtitipon ang mga kasapi ng BIFF at Dawlah Islamiya sa Barangay Butelin, Datu Salibo, Maguindanao del Sur.

Tiniyak ni Orbon na malayo sa mga residential areas ang target ng operation na isinagawa alas 5 ng madaling araw kanina.

May report na nagsasabing may nasawi sa panig ng BIFF at may mga armas na narecover pero ito ay kinukumpirma pa ng 6ID.

Sinabi naman sa DXMS ni Barangay Butelin Chariperson Nash Sandigan na nagsilikas ang tinatayang 50 mga residente ng kanyang barangay sa takot na madamay sa bakbakan.

Nahinto ang air strikes mga alas 7 ng umaga pero ayaw pang bumaik ng mga nagsilikas na sibilyan.

Ibinahagi naman ng Tiyakap Kalilintad (Care for Peace) isang NGO na tumutulong sa mga internally displaced persons sa Maguindanao, ang larawan ng mga nagsilikas na sibilyan dala ang kanilang mga hayop at ari-arian.