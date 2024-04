Pulis, sundalo na nagbebenta ng armas, huli sa entrapment operation sa Pigcawayan

PIGCAWAYAN, North Cotabato - NAARESTO ang mga aktibong pulis at isang sundalo sa entrapment operation ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ng BARMM at Maguindanao Provincial Field Unit, sa Barangay Tubon kaninang alas 4 ng hapon.

Ayon kay CIDG BARMM Regional Director Lt. Col. Ariel Huesca, ang dalawa ay sangkot sa pagbebenta ng mga baril.

Nasa custody na ngayon ng CIDG ang dalawa na sina Army Corporal Jaafar Sabturaon, 33-anyos, na nadestino sa 1st Brigade Combat Team, 7th Infantry Division at Patrolwoman Irish Emoy na nakatalaga naman sa Regional Personnel Holding and Accounting Section RPHAS ng Police Regional Office 12.

Ang dalawa ay sangkot sa pagbebenta ng mga armas at bala.

Narekober sa mga ito ang isang caliber 5.56 mm, caliber .45 pistol, dalawang mga magazines at mga bala.

Narekober din ang P119,000.00 na boodle money na ginamit sa transaksyon at dalawang Honda CRF 150 Motorcycle na pagmamay-ari ng dalawa.

Kakasuhan ang mga ito ng paglabag sa RA 10591 or unlawful sale of firearms and ammunition.