2 katao nakaligtas matapos paulanan ng bala sa Cotabato City kagabi

PATULOY pang nagpapagaling sa pagamutan ang dalawa katao na biktima ng pamamaril sa Sinsuat Avenue, Barangay Rosary Heights 6, Cotabato City, pasado alas 11:00 kagabi.

Kinilala ni Cotabato City PNP Director Col. Querubin Manalang Jr ang mga sugatan na sina Mohammad Mohaimin Abdullah, 41-anyos, byudo, gov’t employee na taga Barangay Rosary Heigths at Beverly Namla, 41-anyos, byuda, medical secretary na taga Poblacion 4 ng lungsod.

Ayon sa report ng PNP, sakay ang dalawang biktima sa puting Suzuki Swift na may license plate LGR 868 at binabaybay ang nasabing lugar nang lapitan ng mga suspek at pinagbabaril.

Tinamaan si Abdullah sa iba’t-ibang bahagi ng kanyang katawan habang tinamaan naman ang kasama nitong si Namla sa kaliwang kamay.

Abot sa 24 na basyo ng baril ang narekober sa crime scene.

Patuloy pa ang imbestigasyon sa nasabing krimen.