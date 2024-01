3 lalaki, huli nang makunan ng baril sa Pigcawayan checkpoint

PIGCAWAYAN, North Cotabato - Huli ang tatlo ka tao matapos na makunan ng di lisensyadong baril at mga bala sa checkpoint operation ng PNP at AFP sa Barangay Datu Binasing, bandang alas-8 ng gabi noong Sabado, Enero 13, 2024.

Kinilala ni Pigcawayan Municipal Police Station commander Police Major Andres Sumugat, ang mga suspek na sina alyas “Jomar”, “Rafael”, at si alyas “Mana”, na parehong nasa wastong gulang at kapwa residente ng Barangay Butig, Sultan Kudarat, Maguindanao Del Norte.

Naharang ang mga suspek sa checkpoint operation ng 1405-A, 3rd Mobile Platoon at Pigcawayan MPS sa nasabing lugar na may dalang caliber 45 pistol na may kasamang magazine at limang bala.

Nabigo naman ang mga suspek na magpakita ng mga kaukulang dokumento sa dala nilang armas kaya’t agad silang inaresto ng mga awtoridad.

Nahaharap ang mga suspek sa kasong paglabag sa RA 10591 o Comprehensive Comprehensive Law on Firearms and Ammunition Regulation Act.