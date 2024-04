300 pamilya, lumikas dahil sa bakbakan ng dalawang armed groups sa Pigcawayan

LUMIKAS ang nasa 300 mga indibidwal mula Barangay Banucagon, Pigcawayan, Cotabato nang sumiklab kahapon ng hapon ang bakbakan sa pagitan ng dalawang naglalabanggrupo.

Pansamantalang lumikas sa barangay South Manuangan ang mga pamilya na kalaunan ay inilipat ng LGU sa Municipal Gymnasium.

Kagabi ay pinulong na ni Pigcawayan Mayor Juanito Agustin ang PNP at Army para pag-usapan ang gulo at posibleng intervention para tumigil na at mapag-ayos ang naglalabang grupo.

Iniutos na rin niya sa Municipal Welfare and Development Office na asikasuhin at ibigay ang mga pangangailangan ng mga evacuees habang hindi pa sila makabalik sa kani-kanilang mga bahay.

Inaalam pa kung anong grupo ang sangkot sa bakbakan.

Sinabi ni Agustin na nasa lugar na ang tropa ng pamahalaan upang pahigwalayin ang dalawang armadong grupo. May mga elemento na din ng 34th Infantry battalion upang magsilbing peacekeepers.