5 patay sa 6 katao na tinamaan ng kidlat sa Digos City

KIDAPAWAN CITY - SINUBUKAN pa umanong irevive ng lone survivor ang girlfriend niya matapos silang tamaan ng kidlat sa Camp Madiger, Brgy. Binaton, Digos City, Davao del Sur bandang alas 7:00 kagabi.

Base sa salaysay ni Clarence Chatto, nang tumama ang kidlat ay nawalan aniya ito ng malay at nagising nalang sa labad ng sinisilungan nilang kubo.

Paniniwala niya na siya ay tumilapon sa lakas ng kidlat at dead on the spot naman ang girlfriend niyang si Valerie Asotilla na sinubukan niya pang irevive pero nasawi pa rin kalaunan.

Hindi rin nakasurvive ang 2 pang pares ng magkasintahang mga menor de edad na nakilala lang din nila sa nasabing camp.

Sinabi rin nitong panay cellphone ang mga kasamahan niya kahit pa man ay kumikidlat na ng mga panahong iyon.

Sa report na nakarating sa DXND Kidapawan, nabatid na pauwi na ang 3 pares nang mangyari ang insidente.