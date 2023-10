Airline exec visits Cotabato airport, eyes new route from Awang

COTABATO CITY - PARA sa mas malawak na air connectivity, tinitingnan ngayon ng isang cooperative airline firm ang posibilidad ng pagkakaroon tatlo pang direct flight mula Cotabato Awang airport.

Ang Leading Edge Air Services Corp. o LEASCOR ay positibo sa pagkakaroon ng flight mula Cotabato Awang Airport patungong Jolo sa Sulu Province, Cagayan de Oro City sa Misamis Oriental at Iloilo City sa Western Visayas .

Kanina ay nagsagawa ng ocular inspection sa Awang Airport si LEASCOR Manager Ground Handling Abelardo J. Rodrigo kasama ang kanyang team, na malugod namang tinanggap ni Bangsamoro Airport Authority o BAA Area Manager Carmencita Salik.

Maliban sa karagdagang lipad sa mga nabanggit na lugar, aasahan din aniya ang dagdag pang mga direct flights mula Cotabato City.

Ang plano ng LEASCOR at BAA ay malaking tulong sa mga mamamayan sa Cotabato City at kalapit na lugar mula Maguindanao provinces at iba pa.

Sa pamamagitan nito ay mas magkakaroon na ng mas maraming pagpipilian ang mga pasahero.

Ang LEASCOR ay isang aviation services provider na naka base sa Clark International Airport.

Chartering arm din ito ng ACDI Multipurpose Cooperative na nagsisilbi sa mga aktibong mga kasapi ng Armed Forces of the Philippines, maging mga retirees, reservists at mga regular civilian employees.