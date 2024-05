MOH-BARMM welcomes Bangsamoro medical scholars for passing the Midwifery licensure examination.

The Ministry of Health - BARMM extends its warmest congratulations to the Bangsamoro medical scholars for passing the Midwifery Licensure Examination.

The MOH-BARMM congratulates all its medical scholars. We take great pride in welcoming all of you to the healthcare profession. Together, we will work towards achieving Universal Health Care, kung saan sa Healthy Bangsamoro, Bawat Buhay ay Mahalaga.

1. NORMINA G. ABAS, RM

2. BAIRAHMA M. BATUA, RM

3. JOCO L. ELEUTERIO, RM

4. RAJILYN B. KINDI, RM

5. ALLIYAH MAE A. LIM, RM

6. FAHANNIE B. MACARAMPAT, RM

7. HIJARAH P. MANGADANG, RM

8. JOHARAH M. MAYA, RM

9. AL-FAROUK H. PAMPA, RM

10. SITTIE AISA C. SALIK, RM

11. ALTHALINA FAYE B. ZABATE, RM