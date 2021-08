Alpha, Beta, Delta variants natukoy sa 5 lugar sa South Cotabato - IPHO

KORONADAL CITY - Nakapagtala na ang lalawigan ng South Cotabato ng tatlong variants mula sa 11 South Cotabateños matapos dumating ang sample noong Agosto 23.

Ayon kay South Cotabato IPHO head Dr. Rogelio Aturdido Jr., dalawang kaso ng Beta variant at isang Delta ang naitala sa Surallah; tig-isang Alpha at isang Delta sa Banga, Koronadal, at Tupi; at isang Alpha variant mula sa bayan ng Polomolok.

Kailangan pa umanong ire-swab ang mga ito bago maituturing na tuluyan na talagang naka-recover.

Dagdag ni Aturdido, pumanaw ang isang 4 na taong gulang na lalaki mula sa bayan ng Tupi ngunit nilinaw na posibleng nakuha nito ang delta variant habang naka-confine sa isang ospital sa Davao dahil negative naman ang RT-PCR test nito sa Tupi.

Muli nitong inulit ang panawagan na maging mapagmatyag at sumunod sa health protocols upang maiwasan ang pagkalat ng naturang mga variants sa probinsya.

Matatandaang ang Alpha (B.1.1.7) variant ay unang natukoy sa United Kingdom; sa South Africa naman ang Beta (B.1.351) variant, habang nasa bansang India naman ang mas delikado at nakakahawang Delta (B.1.617.2) variant.