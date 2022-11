BABAE ang may dala ng IED sa YBL bus na pinasabog sa Tacurong, ayon sa Westmincom

ISANG BABAE ANG SINASABING may dala ng IED na pinasabog sa loob ng Yellow bus sa Tacurong City.

Ito ang sinabi ni acting Western Mindanao chief Maj. Gen. Arturo Rojas.

Aniya, may malinaw nang lead sa posibleng may dala ng pampasabog, kabilang ang isa sa apat na babaeng sumakay ng bus sa Mlang, North Cotabato at bumaba sa harap ng Iglesia ni Kristo bus stop area ng Tacurong.

Sinabi ni Maj. Gen. Rojas na ang information hinggil sa apat na pasaherong babae ay mula sa driver at conductor ng bus.

Idinagdag ni Rojas na ang pinasabog ay isang celphone command-detonated type of improvised explosive device (IED).

Nakatanggap din ng tawag sa telepono ang YBL mula sa mga extortionist na nagpakilalang Dawlah Islamiyah members na maglalagay sila ng IED kapag hindi pinansin ang kanilang demand.