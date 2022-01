BARMM-READi namigay ng ayuda sa BIAF members kasabay ng 3rd year anniv ng BARMM

COTABATO CITY – Joint relief distribution ng Project Tabang of the Office of Chief Minister Ahod Ebrahim at Bangsamoro Rapid Emergency Action on Disaster Incidence (BARMM-READi) ng Ministry of the Interior and Local Government (MILG-BARMM) para sa mga miembro ng Bangsamoro Islaic Armed Forces at Barangay officials ng Cotabato City isinagawa ngayong araw.

Ngayong umaga, nakatanggap ang mga miyembro ng BIAF at mga Brgy. Officials ng lungsod ng Cotabato ng relief assistance mula sa Project Tabang at Bangsamoro READi kaugnay sa pag-gunita ng 3rd Anniversary ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sinabi ni MILG Minister at Bangsamoro READi Head, Atty. Naguib G. Sinarimbo sa kanyang mensahe na ang pamimigay ng ayuda ay alinsunod sa kautusan ni Pangulong Rodrigo Duterte at ng Chief Minister ng BARMM na sa panahon ng pandemya dapat ay matulungan ang mga nangangailangan.

Mayroon 22 na barangay officials mula Cotabato City ang tumanggap ng tulong mula Bangsamoro READi para sa kanilang mga nasasakupan at 15 namang BIAF members ang tumanggap ng tulong mula Project Tabang. Ito ay mga paunang tulong mula sa dalawang opisina ng BARMM.

Nagpasalamat si Datu Bimbo Ayunan Pasawiran ng Mother Kalanganan ng lungsod sa tuloy-tuloy na pagdating ng tulong mula sa ibat-ibang ahensya ng BARMM sa kanyang nasasakupan. Samantala, si Muner Abdulmanan, miyembro ng BIAF, ay laking pasalamat din nya sa pamunuan ng BARMM sa pangunguna ni Chief Minister Ahod Balawag Ebrahim sa pagtupad ng pangakong pagsilbihan ang buong mamamayang bangsamoro, hindi lamang ang mga miyembro ng BIAF.

Kasama sa mga dumalo sa programa sina Akmad “Toks” Ebrahim, Deputy Minister ng MENRE, at ang Executive Director ng Project Tabang na si Doc Tomanda Antok. (