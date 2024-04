Dengue cases in Koronadal rising, says city health office

KORONADAL CITY– Health authorities here today reported that the number of dengue cases in the city has increased.

Nakapagtala ng 213 na mga kaso ng dengue ang city health office ng Koronadal mula Enero hanggang Abril 6 ngayong 2024.

Ito ay mas mataas ng 72 percent kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon.

Kaugnay nito nananawagan naman si City Health Officer Dr. Vincent Ende sa publiko na regular na maglinis sa paligid.

Ito ay para maiwasan ang pagdami ng mga lamok na nagdadala ng dengue.

Kasunod din ito ng pagkamatay ng dalawang mga biktima sa mga barangay ng Carpenter Hill at Topland.

Pinakamaraming 70 dengue cases sa Koronadal ay naitala ng city health office sa barangay Topland, 27 sa Zone IV, 21 sa Sta Cruz, 17 sa General Paulino Santos, 14 sa Zone III, 12 sa Sto. Niño at 11 sa Morales.