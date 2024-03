BIFF member, patay sa joint police-military operation sa Maguindanao del Sur

CAMP SIONGCO, Awang, DOS, Maguindanao del Norte – Nasawi ang isang kasapi ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters habang arestado naman ang ama nitong sub-leader sa inilatag na decisive military operations ng 33rd Infantry (Makabayan) Battalion at tropa ng 3rd Cavalry sa Mamasapano, Maguindanao del Sur.

Kinilala ni Lt. Col. Udgie Villan, ang pinuno ng 33IB ang nasawi na si Mohamad Nanding habang nadakip naman ng kasundaluhan ang ama nitong si Mah Nanding alias Marox na sub-group leader ng BIFF.

Batay sa ulat, ala-1:30 ng madaling araw (March 3, 2024) ng makasagupa ng kasundaluhan ang nasa limang bilang ng mga BIFF sa Brgy Pidsandawan sa nasabing bayan.

“Agad na umatras ang BIFF dahil sa lakas ng pwersa ng ating mga kasundaluhan dahilan para madakip natin itong kanilang sub-leader makaraang magsagawa tayo ng clearing operations at matagpuan ang isang bangkay”, pahayag ni Lt. Col. Villan.

Narekober naman ng mga kasundaluhan ang isang Rifle 5.56mm M653; mga bala na 5.56mm at 9mm; mga magasin; Tactical Knife; US Military uniform; mga cellphones; Binocular; Bandolier at mga personal na gamit.

Na-i-turn-over na rin sa Radjah Buayan Municipal Police Station, Maguindanao del Sur ang nadakip na BIFF.

Pinuri naman ni Major General Alex S. Rillera, Commander ng 6ID at Joint Task Force Central ang tropa ng 33IB at 3rd Cav sa matagumpay na military operations.

“Ayaw namin ng may namamatay na kapwa Pilipino, kaya patuloy ang aming panawagan sa mga biktima ng maling ideolohiya at sirkumstansya na magbalik-loob na sa ‘ting pamahalaan upang huwag ninyung sapitin ang sinapit ng nakababatang Nanding,” pahayag pa ni Maj. Gen. Rillera.

Sa report ng PNP, sinabi nitong sub-commander ng BIFF Karialan Faction na nahaharap sa patung-patong na kaso ang naaresto sa joint operation.

Kinilala ni Radjah Buayan town police chief Captain Joel Lebrilla ang naarestong suspek na si alyas "Marrox", 45-anyos, na residente ng nasabing lugar. Siya ay naaresto sa Barangay Pidsandawan, Rajah Buayan, Maguindanao del Sur.

Si Marrox ay nahaharap sa kasong multiple attempted na may inerekomendang piyansa na abot sa P120,00.00 at destructive arson na walang bailbond.

Naiturn-over na ngayon sa provincial jail ang nasabing suspek.

Ang suspek ayon sa PNP ay sangkot sa Datu Piang Siege noong Dec. 2020 at pamomomba sa mga kasapi ng 401B ng militar noong 2017.