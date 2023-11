CENRO-Koronadal, umapela sa mga kandidato na ligpitin ang kanilang campaign materials

KORONADAL CITY, South Cotabato- Umaasa si City Environment and Natural Resources Officer Augustus Bretaña na sinusunod ng mga kandidato sa katatapos lang na BSKE 2023 ang payo nilang magkaroon ng Waste Management Recovery Plan.

Layon nito ayon kay Bretaña na mapamahalaan ng maayos ang pagtanggal at pagtapon ng mga campaign materials.

Ayon kay Bretaña ang mga tarpuline at iba pang campaign paraphernalia ay pwede ring i-donate ng mga kandidato sa mga grupo na may kakayahan na mag-recyle ng mga ito.

Dagdag pa nito handa rin ang City Environment Office na tanggapin ang mga mga campaign materials para maproseso sa recycling facility ng lungsod.