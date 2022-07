Cops serve warrant of arrest against detained man in Cotabato City

COTABATO CITY - ISINILBI NG Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region ang karagdagang warrant of arrest laban sa isang bilanggo sa Cotabato City Police Station 3.

Sa ulat ng Police Regional Office in the Bangsamoro Region, sinasabing ang detainee, na kinilalang si Jomar Ambolodto Angkad, 36 na taong gulang ay nahaharap sa kasong paglabag sa Anti-Terrorism Act of 2020.

Ang suspek una nang nakulong nitong April 26, 2022 dahil sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2022.

Ang warrant at inilabas ng Regional Trial Court, 12th Judicial Region, Branch 14, Cotabato City, Maguindanao na may petsang March 30, 2022 at walang inirecomendang piyansa.