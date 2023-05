Dawlah Islamiya finance officer, naaresto ng Raja Buayan PNP sa Isulan

SA PANGUNGUNA NG Rajah Buayan PNP kasama ang iba pang law enforcement group, naaresto ang suspek na si Racma Dinggo Hassan o Halima Ebrahim alyas Raks, nitong Sabado sa isang pagamutan sa Sultan Kudarat Provincial Hospital sa bayan ng Isulan.

Ito’y matapos isilbi ng Rajah Buayan PNP sa pamumuno ni Police Captain Joel Lebrillo ang warrant of arrest laban sa kanya habang naka-confine sa ospital.

Kasama ng Rajan Buayan MPS ang PNP Special Action Force, Provincial Mobile Force Company ng Maguindanao Sur PNP, Maguindanao Sur Provincial Police, at mga tauhan ng Isulan, Shariff Saydona Mustapah at Datu Piang municipal police stations.

Si Halima alias ay nahaharap sa kasong multiple attempted murder at may bail bond na abot sa P120,000 pesos.

Ayon kay Lebrillo, si Racma Dinggo Hassan ay siyang maybahay ng namayapang si Norodin Hassan alyas 'Andot', ang dating Emir ng Daulah Islamiyah Hassan Group na nasawi sa isang engkwentro ng pamahalaan noong January 15, 2022 sa Brgy. Tunganon, Carmen, Cotabato.

Si alyas Raks ay nagsisilbing logistic, financial facilitator at liaison officer ng teroristang grupo na nag-ooperate sa Sultan sa Barongis, Shariff Sayfdona Mustapah at buong Maguindanao province.