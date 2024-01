DepEd official at pinuno ng teachers cooperative, nakaligtas sa pamamaril sa Isulan, misis sugatan

PINAGBABARIL ng di pa nakilalang mga suspect ang sasakyan ng isang kawani ng DepEd Isulan kahapon ng hapon habang ito ay nakaparada sa harap ng Isulan Central Elementary School sa national highway, Barangay Kalawag 2.

Ligtas ang DepEd employee pero sugatan ang kanyang misis.

Sinabi ni Isulan municipal police station chief Lt. Colonel Richelu Alucilja na nangyari ang pamamaril alas 4:45 ng hapon na ikinasugat ni Norilyn Balancio, nurse ng Sultan Kudarat provincial hospital at taga Barangay Sampao.

Kararating lang ng sasakyan na Isuzu MUX na may license plate na MAQ 3509 sa harap ng paaralan at agad na bumaba si Eric Balancio, mister ng nurse at education program supervisor of Sultan Kudarat schools division office at Board of director of Central Isulan Teachers Employees and Retirees Multi-Purpose Cooperative o CITERMPCO.

Ayon kay Alucilja, ang misis ay naiwan sa sasakyan na nasa front seat.

May dumaan na motorsiklo at isa sa mga sakay nito ang nagpaputok sa driver side ng sasakyan.

Si Mrs. Balancio ay nagtamo ng kaunting sugat sa kanyang kaliwang braso at agad na bumaba para pumasok sa cooperative office.

Inaalam pa ng PNP ang motibo at identity ng mga suspect.