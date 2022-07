Folded P1,000 polymer bill, pwede pa rin tanggaping pambayad, sabi ng Bangko Sentral

COTABATO CITY— KASABAY NG PAAALA ng Bangko Sentral sa mga alituntunin sa pagamit ng bagong P1,000 bill, nilinaw ng BSP na maaari pa ring tanggapin ang natuping pera bilang pambayad sa serbisyo at goods.

Sa panayam ng DXMS Radyo Bida kay BSP Mindanao Regional Office Senior Research Specialist Jherus Deguia, sinabi nito na maaaring tanggapin ng mga retailers, small stores, mga malls at mga bangko ang folded polymer banknote.

Paglilinaw rin ito ng BSP sa mga kumakalat na posts sa social media na hindi tinatanggap ang folded 1-thousand peso bill.

Ang bagong polymer banknote kasama na rin ang perang papel ay bawal ma-sulatan, tupiin o kusutin, gupitin, i-staple, gamitan ng rubber band, sunugin o ilapit sa apoy at plantsahin dahil ito ay paglabag sa PD 247 o anti-mutilation law.

May safety features din ang P1,000 bill upang hindi ma-peke at bilang pag-iiwas na rin sa COVID-19 dahil maaari aniya itong linisan bago ipasa sa iba.

“Alagaan natin ang ating salapi kabilang dito ang perang papel at polymer, dahil larawan ito ng ating yamang-lahi. Dapat iwasan natin ang pagsira at pagsulat dito. Panatilihin natin sa malinis ito, gamitin natin bilang pambayad at panukli.”

Ang pahayag ni BSP Mindanao Regional Office Senior Research Specialist Jherus Deguia.

Hindi rin i-rerecall ng BSP ang mga lumang one-thousand bill, bagkus ay maaari pa rin itong gamitin.

Sa ngayon, iilan pa lamang na mga bagong 1-thousand bill na ginagamit sa Cotabato City at BARMM.