Grenade attack in Aguak Army detachment, a retaliation from DI, says Army

SHARIFF AGUAK, Maguindanao Sur - PAGHIHIGANTE ang motibo sa paghagis ng granada sa loob ng CAFGU patrol base sa Brgy. Timbangan, Shariff Aguak, Maguindanao del Sur kahapon.

Ito ang sinabi ni 601st Brigade Civil Military Operations Officer Major Saber Balogan sa DXMS Radyo Bida.

Dalawang sundalo at isang Civilian Active Auxiliary o CAA ang sugatan na kinilalang sina SSgt. Jester Arsulo, Sgt. Bryan Baylon at si CAA Datu Nor Akmad.

Ang dalawang sundalo ay kasapi ng 33rd Infantry Battalion.

Kagagawan umano ito ng Daulah Islamiyah Hassan Group bilang paghihigante sa 11 nilang kasamahan na nasawi sa military operation noong Disyembre ng nakalipas na taon sa Brgy Tuayan Mother, Datu Hoffer Ampatuan, Maguindanao del Sur.

Patuloy naman ngayong nagpapagaling sa ospital ang tatlong mga sugatan.

Nakaalerto na ngayon ang lahat ng patrol base ng 601st Brigade kasunod ng pangyayari at patuloy pang tinutugis ang nasa likod ng krimen.

Iginiit ni Balogan na mahina na ang pwersa ng Daulah-Islmiyah Group pero patuloy pa rin umano sila sa pang-aatake.