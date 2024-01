Higit P1.3 milyong shabu, nasamsam sa General Santos City

GEN. SANTOS CITY — NAARESTO ng mga awtoridad ang dalawang ‘tulak’ matapos na mahulihan ng higit sa P1.3 milyong halaga ng hinihinalang shabu sa isang buy-bust operation sa Queen Tuna Park Brgy. Dadiangas South, General Santos City, noong Enero 13, 2024.

Kinilala ni PBGen Jimili L Macaraeg, Regional Director ng Police Regional Office 12 ang dalawang suspek na sina alyas “Mohamid” at alyas “Lester”, na kapwa residente ng Brgy.Tulunan Talitay Maguindanao Del Norte.

Batay sa ulat ng General Santos City Police Office – Police Station 6, dakong alas-3:19 ng madaling araw nang maaresto ang mga suspek sa ikinasang buy-bust operation ng mga operatiba ng GSCPO-PS 6, City Police Drug Enforcement Unit, Regional Special Operations Group 12, Regional Intelligence Division 12, Highway Patrol Group at sa pakikipag-ugnayan sa PDEA XII.

Isang police officer ang umaktong poseur buyer at nang makabili ng isang sachet ng hinihinilang shabu mula sa mga suspek ay kaagad silang inaresto.

Nakumpiska mula sa dalawang drug suspect ang nasa humigit kumulang 200 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng Php1,360,000; buy-bust money; at iba pang non-drug item.

Kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang isinampang reklamo sa mga arestadong indibidwal.

"This operation stands as a testament to the unwavering dedication of PRO 12 in the relentless fight against the proliferation of illegal drugs, prioritizing the safety and well-being of the community. I commend the efforts of the operating units involved in executing this successful drug enforcement operation," ayon kay Macaraeg.