Idol talaga, driver, nagsauli sa Happy FM at Radyo Bida ng celfon na naiwan sa tricycle niya

"Idol" Tricycle Driver, nagsauli ng cellphone na naiwan ng pasahero sa Koronadal City

Naipamalas muli ng isang tricycle driver na si Rolando Natabio, 52 anyos mula sa Brgy. Antong, Lutayan, Sultan Kudarat ang kanyang kabutihan matapos isinauli sa kanyang pasahero ang naiwan nitong cellphone noong martes, Mayo 16.

Bilang pagbibigay pugay ibinahagi ni Mr. John Unson ng The Mindanao Cross ang cash reward at mahigit 1 taong supply ng Immuntab Vitamin C and Zinc mula sa Unilab sa pamamagitan ng Radyo Bida 963 at 91.7 Happy FM sa kanyang ipinamalas na kabutihang loob.

Nabatid na ito na ang ikalawang pagkakataon na nagsauli si Natabio ng bagay na naiwan sa kanyang tricycle. Noong May 2021, sinauli din niya sa pasahero ang naiwang pitaka sa kanyang sasakyan na may cash na P8,700 noong.