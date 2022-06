Isa patay, tatlo sugatan sa shootout matapos ang anti-drug operation sa Pigcawayan

PIGCAWAYAN, North Cotabato - Isa ang patay at tatlo ang sugatan sa anti-drug operation na ikinasa ng Pigcawayan PNP sa Barangay Upper Baguer kahapon ng hapon.

Sinabi ni Pigcawayan police chief Maj Carl Jayson Baynosa sa DXMS Radyo Bida na nanlaban ang mga suspect na sakay ng kulay itim na Toyota Avanza.

Nang sitahin ay humarurot ito at nakipagbarilan sa mga police kayat nagkaroon ng shootout.

Sa pagiwas sa mga police, nabangga ng Toyota Avanza ang isang pampasaherong jeep na ikinasugat ng mga sakay nito.

Dinala ng mga police sa ospital ang dalawang target ng operation pero isa ang nasawi at ang kasama nito ay ginagamot.

Kinilala ni Baynosa ang nasawi na si Bhan Mangcog Ali, 40 taong gulang at taga Barangay Poblacion Pagalungan, Maguindanao at sugatang kasam anito na si Ali Tahir Musa, 53 yrs old, taga Pagalungan din.

Nakuha mula sa kanila ang isang cal. 45 pistol, mga bala, shabu at siyam na kahon ng smuggled Fort ciagarettes na nagkakahalaga ng halos P135,000.

Nasa ospital din sa Midsayap ang isang lalaki at isang babae na nadamay lang sa shooting.