Kawani ng DPWH first district, patay sa ambush sa Midsayap, North Cotabato

COTABATO CITY - Patay ang isang kawani ng Department of Public Works and Highways (DPWH) Cotabato First Engineering District makaraang siya ay barilin alas 7 ng umaga kanina.

Sa report ng Midsayap PNP, na ngayon ay pinamumunuan ni Lt.Col John Miridel Calinga, naganap ang ambush sa Barangay Villarica, Midsayap, North Cotabato.

Nakilala ang biktima na si Jerry Largo Jr., taga Barangay Cabaruyan, Libungan, North Cotabato, na tinamaan sa dibdib at tiyan.

Nakamotor ang biktima patungo sa kanyang tanggapan sa Midsayap nang maganap ang krimen.

Patuloy pa ang imbestigasyon ng mga pulis.