Lalaki, naaresto ng PNP sa paglabag sa election gun ban sa Pigcawayan, North Cotabato

COTABATO CITY - Inaresto ng PNP ang isang 25-anyos na lalaki matapos lumabag sa ipinatutupad na Comelec gun ban sa Castor Street, Brgy. Poblacion 2, Pigcawayan, North Cotabato kaninang umaga April 12, 2024.

Kinilala ni Pigkawayan town Chief Police Major Andres Sumugat, ang suspek na si alyas “Ian”, 25-anyos, binata at residente ng Purok Sun Rise, Glan, Sarangani Province.

Ayon kay Sumugat, alas 5:00 ng umaga ng nakatanggap ng impormasyon ang kanilang himpilan mula sa isang concern citizen tungkol sa ginagawang pangugulo ng suspek sa naturang lugar.

Agad na pinuntahan ng mga otoridad ang lugar at naabutan ng pulisya ang suspek tila lasing at nangugulo sa naturang lugar.

Narekober sa suspek ang isang Cal. 38 revolver na may kasamang tatlong bala, isang basyo ng bala at isang holster.

Walang paipakitang legal na documento ang suspek sa dala nitong baril kaya't kaagad siyang inaresto ng mga otoridad.

Kasong paglabag sa R.A 10591 (Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act) kaugnay sa COMELEC Gun Ban ang isinampa laban sa suspek.

Matatandaan na sinuspinde ng Philippine National Police (PNP) ang “Permit To Carry Firearms Outside of Residence” (PTCFOR) sa buong probinsya ng North Cotabato mula ika-14 ng Marso nitong taon hanggang Abril 20, 2024, upang matiyak na maayos at payapang maidadaos ang gagawing Plebesito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM) sa Abril 13, 2024.

Ang sino mang lalabag sa nasabing kautusan ay mapapatawan ng parusang pagkakakulong ng hindi bababa sa isang taon ngunit hindi hihigit sa anim na taon na walang probasyon, permanenteng diskwalipikasyon sa paghawak ng pampublikong tungkulin, at pag-alis ng karapatan sa pagboto.

Kung ang lumabag ay isang foreigner/dayuhan, sila ay masesentensiyahan ng deportasyon pagkatapos pagsilbihan ang kaukulang termino ng bilangguan.