Lalaki, nagreklamo sa GenSan PNP dahil siyay binugbog, pero inaresto dahil may warrant

GEN. SANTOS CITY - Arestado ang lalaking nagreklamo sa pulisya matapos mapag-alaman ng otoridad na mayroon pala itong nakabinbin na warrant of arrest noong Abril 4, 2024.

Kinilala ni Police Station 7 commander Major Wesley P Matillano ang suspek na si alyas “Archie”, 24-anyos, binate, at residente ng Barangay San Jose, General Santos City.

Ayon kay Maj Matillano, pumunta mismo si Archie sa kanilang tanggapan sa Purok 11-a Fil-am Avenue General Santos City upang humingi ng tulong at ireklamo ang mga taong nambugbog sakanya na siyang naging dahilan ng mga pasa sakanyang mukha.

Habang kinukuhanan ng pahayag ang indibidwal at nang magsagawa ng record check ang pulisya gamit ang e-warrant, kanilang nadiskubre na mayroon itong nakabinbin na Warrant of Arrest sa Kaesong paglabag sa Sec.11 art II ng RA 9165 (Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002) na may nakalaang piyansa na Php200,000.

Nang makumpirma ito, agad na inaresto at binasahan ng karapatan ang suspek.

Ang matagumpay na pagkakaaresto sa suspek ay pinadali dahil sa pagkakaroon ng E-Warrant. Dahil sa teknolohiya, ginawang mas madali at mas maaasahan ang pag-verify ng mga Warrant of Arrest para sa mga ahensya na nagpapatupad ng batas.

Sa pagkakaroon ng mga online na platform at iba pang makabagong teknolohiya sa pagpapatupad ng batas, asahan niyo na ang pampansang pulisya ay makapagpaghatid ng mas mabilis at mapagkakatiwalaang resulta.