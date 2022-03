Man slain in another Maguindanao attack, wife hurt

COTABATO CITY - DEAD ON ARRIVAL sa pagamutan ang mister habang patuloy na nagpapagaling ang misis nito sa pinakabagong kaso ng pamamaril kaninang pasado alas otso ng umaga sa Sitio Tenorio, Barangay Awang, Datu Odin Sinsuat, Maguindanao.

Kinilala ang nasawi na si Bangon Modzul, 51 years old, farmer at ang sugatang misis nito ay si Norma Ismael Modzul, 40 years old. Sila ay residente ng Barangay Labungan ng nasabing bayan.

Sa report na ipinadala ng Datu Odin Sinsuat PNP sa pamumuno ni Lt. Colonel Assir Balindong, sakay nang motorsiklo ang mag-asawa nang pagsapit sa lugar ay bigla silang pinagbabaril ng hindi nakilalang mga salarin.

Maswerte namang hindi nadamay ang anak 18 anyos nilang anak na noon ay nakasunod din sa kanila sakay ng ibang motorsiklo.