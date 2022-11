Mga bahay nasira, puno nabuwal, poste ng kuryente bumagsak matapos ang malakas na ulan at hangin sa Ampatuan

AMPATUAN, Maguindanao del Sur - Mahigit sa 20 mga bahay at business establishments ang nasira habang may mga poste ng kuryente na bumagsak at mga puno ang nabuwal makaraang bumuhos ang malakas na ulan na may kasamang hangin kahapon sa Barangay Kauran.

Walang iniulat na nasawi at nagpapatuloy pa ang assessement at evauation na ginagawa ng PDRRMO sa pamumuno ni Nash Imam.

Ayon kay Ernesto Cabrera na taga Barangay Kauran, tumagal lang ng 15 minuto ang malakas na hangin at ulan at nang huminto, nagulat ang mga tao sa pinsalang dulot nito.