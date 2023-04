MILF infighting, dahilan ng paglikas ng 800 pamilya sa Datu Saudi Ampatuan

COTABATO CITY - SUNOD-SUNOD na putok mula sa matatas na kalibre ng armas ang sumalubong sa mga residente ng Brgy. Dapiawan, Datu Saudi, Ampatuan, Maguindanao del Sur, unang araw matapos ang Ramadhan kahapon.

Kaya naman sa Dapiawan Elementary School na nagsagawa ng Ed’l Ft’r o ang nasa 800 mga pamilya nitong Sabado kasunod ng muling pagsiklab ng gulo sa dalawang naglalabang MILF group.

Sa panayam ng DXMS Radyo Bida Cotabato kay Maguindanao del Sur Police Provincial Office Director Col. Roel Sermese, sinabi nito na nagpapatuloy ngayon ang negosasyon ng MILF-Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities o CCCH sa dalawang grupo.

Sinabi ni Sermese na nangyari ang gulo sa boundary areas ng Dapiawan at Madiya.

Ang gulo ay kinasasangkutan ng 105th at 118th Base Command ng MILF na dati nang may alitan.

Nitong April 04 ay nagka-engkwentro na ang dalawang grupo kung saan maraming mga tindahan at bahay ang nasunog.

Ngayong araw pa malalaman kung maaari nang makabalik sa kanilang tahanan ang mga nagsilikas na sibilyan mula sa dalawang mga barangay.

Sa ngayon, wala pang natatanggap na ulat ang PNP at AFP kung may nasawi o nasugatan sa nasabing gulo.