MILF member patay sa pamamaril sa Rajah Buayan, Maguindanao

KINILALA ni Radjah Buayan PNP Chief Captain Joel Lebrilla ang biktima na si Said Mauyag, nasa hustong gulang at kasapi ng 5th Battalion, 4th Brigade, Inner Defense, 118th Base Command ng Moro Islamic Liberation Front o MILF na taga Barangay Old Maganoy, Mamasapano, Maguindanao Del Sur.

Nangyari ang pamamaril sa Sitio Nunuk, Barangay Zapakan, Rajah Buayan, Maguindanao Del Sur.

Ayon sa report ng PNP, sakay ang biktima sa kanyang itim na Honda XRM nang lapitan ng gunman sakay naman ng Honda CRF 150 at pinagbabaril.

Dalawang bala ang tumama sa dibdib ng biktima habang isa sa kanyang kamay na dahilan ng kanyang pagkasawi.

Nagpapatuloy pa ang follow-up operation ng Radjah Buayan PNP hinggil sa insidente.