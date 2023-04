NDBC BIDA BALITA (April 11, 2023)

HEADLINES

SA ATING PAMBUNGAD NA BALITA…

Local…

TATLONG BAGONG KASO ng COVID 19 infections ang naitala ng Dept of Health sa Region 12.

Sa Monday bulletin, sinabi ng DOH-center for health and development 12 na may siyam na pasyante ang gumaling mula sa sakit.

Dalawa sa bagong kaso ay taga Polomolok habang ang isa ay mula Gen. Santos City.

May siyam katao ang gumaling, anim mula sa South Cotabato at dalawa sa GenSan at isa sa Tacurong City.

SA BARMM, walang ipinalabas na update ang Bangasmoro inter-agency task force mula noong April 6.

-0-

Local..

BARMM education ministry, namigay ng kagamitan sa mga paaralang merong Islamic Studies at Arabic Language o ISAL subjects.

Unang nakatanggap ng educational support ay ang mga paaralan sa Cotabato City Schools Division na merong ISAL subjects.

Ayon kay BARMM Education Minister Mohaqher Iqbal, beneficiary ng programang ito mahigit 5,000 mga Islamic and Arabic teachers na nakatalaga sa 11 schools division offices sa buong rehiyon.

Sa mga darating na araw ay ipamimigay na din ang education support facilities sa iba pang school-beneficiaries.

-0-

LOCAL.

MAGTATAYO ANG Bangsamoro Region ng bagong fire station sa Pagalungan, Maguindanao del Sur, isa sa maraming bayan ng BARMM na wala pang fire station.

Bukod diyan, magtatayo din ang BARMM sa pamamagitan ng Ministry of the Interior and Local Government o MILG ng dalawang barangay halls.

Pinangunahan ni MILG-BARMM Minister Atty. Naguib Sinarimbo at ni Pagalungan Mayor Salik Mamasabulod ang ground breaking ceremonies para sa itatayong modernong fire station.

Ito ay popondohan ng office of the chief minister sa pamamagitan ng Support to Local Moral Governance.

-0-

LOCAL..

DEACTIVATED na ang Maguindanao police provincial office at binuo ni PNP Director Gen. Rodolfo Azurin ang Maguindanao del Sur police provincial office at Maguindanao del Norte police provincial office.

Itinalaga ni Gen. Azurin si Colonel James Gulmatico, kasalukuyang BARMM PNP deputy regional director for operations, bilang OIC provincial director ng Maguindanao del Norte police office.

Si Colonel Ruel Sermese naman ay pamumunuan ang Maguindanao Sur police provincial.

Ang Maguindanao Norte provincial police office ay pansamantalang sa Camp SK Pendatun sa Parang, Maguindanao naka-base habang ang Maguindanao del Sur ay sa dating opisina ng PNP Maguindanao office sa Shariff Aguak, Maguindanao

-0-

Local..

SUMAKABILANG BUHAY na si radio broadcaster Benny Egay Queman, ang manager ng Bandera FM Midsayap.

Si Queman ay matagal nang may karamdaman sa liver at kidney. Siya ay sumasailalim sa dialysis mula pa noong 2022.

Huli siyang na admit sa Midsayap Doctors Specialist Hospital.

Wala pang pahayag ang pamilya kung saan ang kanyang lamay at kung kailan siya ihahatid sa huling hantungan.

-0-

LOCAL..

Kahit pa ideneklarang ceasefire, away ng dalawang Moro groups sa Maguindanao muling naungkat

Muling ipinanawagan ni Pagalungan Vice Mayor Abdillah Mamasabulod sa lahat ng mga nasasakupan particular na sa Barangay Kilangan ang pagrespeto sa buwan ng Ramadan at ang pag-aayuno ng mga mamamayan.

Ito’y makaraang maungkat ang kaguluhan sa lugar nitong Biyernes hanggang nitong Linggo kahit paman ideneklara na ang ceasefire o tigil putukan sa lugar.

Sinabi niya na ito ay buwan sana ng pagmamahalan lalo na ang pagyakap ng kapayapaan pero salungat ang nangyayari ngayon.

Rido pa rin dahil sa lupa ang nakikitang dahilan kung bakit nagpapatuloy ang awayan ng dalawang moro groups.

Nilinaw naman niya na hindi ito may kaugnayan sa nalalapit na barangay elections.

Umaasa naman ang opisyal na sa lalong madaling panahon sa tulong at interbensyon ng pamahalaan ay matuldukan na ang sigalot at tuluyan ng maibalik sa normal ang pamumuhay ng bawat isa.

-0-

LOCAL...

Pag-asa, pinag-iingat ang lahat sa nakakamatay na Kidlat ngayong nakakaranas pa rin ng pag-ulan sa North Cotabato

2-Billion volts ang taglay ng Kidlat at ito ay lubhang nakakamatay kapag tumama sa anumang living things katulad ng tao, kahoy, hayop at iba pa.

Sinani ni Pag-asa weather specialist Gliezel Pedrico ng Awang Airport, maaring mamatay ka agad ang mga tao na direktang matatamaan ng Kidlat dahil sa positive attraction ng buhay na bagay.

Ito anya ang nangyari sa magbabarkada sa Davao Del Sur na tinamaan ng Kidlat habang nakikisilong lang dahil sa malakas na ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat nitong Easter Sunday.

Ang payo ni Pedrico sa publiko, kapag nasa open field at may Kidlat dapat gawin ang ballet position o tip toe upang bababa ang gravity at hindi babalik sa katawan ng tao.

Kapag nasa loob naman ng bahay, ang unang tinatamaan ng Kidlat ay ang mga Salamin at ang nakasaksak na dekuryenteng bagay.

Kung kaya’t mahalaga na takpan ang mga salamin at unplug ang nakasaksak na de-kuryente.

-0-

LOCAL..

Pinaniniwalaang ginahas bago pinapatay ng 32- years old na suspect ang 13-anyos na dalagita sa Purok Bukang Liwayway, Barangay. Minamaing, Matalam, Cotabato.

Ang suspect ay nakilalang si Mark “Moroy” Bundoc Gonzaga, 32 years old, live-in partner ng tiyahin ng mismong biktima at taga, Brgy. Best Camp, Maramag, Bukidnon.

Sila ay nakatira sa Barangay Alimodian pero sa kalapit na lugar nangyari ang pagpatay ng umano’y lasing na suspect.

Hindi na pinangalanan pa ang biktima dahil sa kahilingan ng kapamilya.

Sa imbestigasyon ng PNP, sinabi ni Police Lt. Col Arniel Melocotones wala ng buhay nang matagpuan ang biktima katabi ang upos ng sigarilyo at batong ipinalo sa ulo sa biktima na dahilan ng kanyang agarang pagkamatay.

Sa hot pursuit operation ng PNP, naaresto na ang suspect kabilang na ang ilang ibedensiya na magpapatunay na siya ang responsible sa krimen.

Sinabi ni Melocotones, una pinabulaan ng suspect na siya ang may gawa sa krimen pero kalaunan ay kanya ring inamin.

NgAyong araw naman nakatakdang isampa ang kaso laban sa naturang suspect.

-0-

LOCAL

Palapit nang palapit na ang Soccksargen Regional Athletic Meet Association o SRAA Meet na gaganapin at sa unang pagkakataon Kidapawan City ang host sa nasabing aktibidad.

Ang LGU ay naglaan na ng more or less 20Million pesos allocation bilang bahagi ng kanilang paghahanda.

Kabilang dito ang pagpapaayos ng billeting areas, permanent water supply sa mga paaralan, improvement ng comfort rooms, shower rooms para sa students, improvement sa mga sports facilities, new sports equipment, security protocol, transpo protocol, free hop-on hop-off sa tourism sites and mga local na restaurants.

Pagkain at uniform sa athleta, hygiene kits, medals at ang paghahanda para sa opening and closing program.

Inaasahan na abot sa 6thousand students ang tutungo sa lungsod ngayong Abril para sa nasabing aktibidad.

-0-

LOCAL…

Health Emergency Allowance matatanggap na ng mga eligible na Health Care at Non-Health Care workers sa Koronadal

Aprubado na ng Sangguniang Panglungsod ang resolusyon ni Councilor Sharmaigne Arianne Sala na nagpapahintulot sa lokal na pamahalaan ng Koronadal na lumagda ng Memorandum of Agreement o MOA sa Department of Health.

Kaugnay ito sa pagbibigay ng Health Emergency Allowance o HEA sa mga kwalipikadong Health Care Workers o HCW at non-Health Care Workers sa lungsod.

Ayon kay Sala, ang may pondo na para sa nasabing insentibo ang DOH 12.

Ito ayon kay Sala ay ida-download naman ng nasabing ahensya sa lokal na pamahalaan para maibigay sa mga eligible na Health Workers at Barangay Health Workers sa Mayo, Hunyo at Setyembre.

Ang pagbibigay ng nasabing insentibo ay bilang pagtalima na rin sa Public Health Emergency Benefits and Allowances for Health Care Workers Act.

Sa ilalim ng batas ang mga kwalipikadong HCW at non-Health care workers na nasa low-risk category ay makatatanggap ng tig P3,000; P6,000 ang mga nasa medium risk at P9,000 ang mga nasa high risk category.

-0-

LOCAL…

Technical Working Group na titiyak na mabibigyan ng trabaho ang mga lokal na mangagawa sa mga construction projects ng gobyerno binuo ng RDC 12

Mayroon nang inter-agency technical working group o TWG ang Regional Development Council o RDC 12 na titiyak na mabibigyan ng trabaho ang mga mamamayan ng rehiyon sa mga proyektonog pang imprastraktura ng pamahalaan.

Ang nasabing TWG ay kinabibilangan ng DPWH, DOLE, TESDA, at DILG.

Ayon kay Private Sector Representative at RDC 12 Regional Social Development Committee o RSDC Chairperson Carlito Uy, titiyakin ng TWG na maipatupad ang Republic Act 6685.

Paliwanag ni Uy inoobliga nasabing batas na nabuo noong 1988 ang mga contractor sa mga proyekto ng pamahalaan na kunin ang 50 porsyento ng kanilang mga unskilled workers at 30 porsyento ng mga skilled workers sa mga lugar kung nasaan ang constraction site.

Dagdag pa ni Uy isinusulong din ng inter-agency Task Force na kaniyang pinamumunuan ang pagrepaso sa nasabing batas.

Kalakip dito ang pagtaas sa bilang ng mga local skilled workers sa 50 percent mula sa 30 percent at pagbaba ng bilang mga unskilled workers sa 30 percent mula sa 50 percent.

Ayon kay Uy isusumite nila ang rekomendasyon ng TWG sa National Social Development Committee at House of Representative.

-0-

LOCAL…

Provincial Health officer muling binalaan ang publiko sa banta ng COVID-19

Nanatili pa rin ang banta ng COVID-19.

Ito ang muling babala sa publiko ni South Cotabato provincial health officer Dr. Rogelio Aturdido Jr.

Sa katunayan ayon kay Aturdido ang provincial health office ay nakapagtala ng 52 COVID-19 cases sa lalawigan sa unang linggong nitong Abril.

Ang nakababahala pa ayon kay Aturdido, 26 sa mga ito ay na-admit sa mga ospital.

Kaya panawagan nito sa publiko huwag maging kampante dahil nasa paligid pa rin ang COVID-19 virus.

Ang bagong mga kaso ng COVID-19 sa South Cotabato ay naitala sa mga bayan ng Lake Sebu, Norala, Polomolok Surallah, Tupi at Koronadal.

Ang South Coabato ay nananatili ding may pinakamaraming COVID-19 cases sa buong region 12

-0-

LOCAL…

36 na mga repatriated at distressed OFW mula Saudi Arabia nabigyan ng ayuda ng OWWA at DSWD 12

Umaasa si OWWA 12 Regional Director Marilou Sumalinog na mapalago ng mga OFW ang perang pinaghirapang kitain sa ibang bansa.

Ito ang ipinahayag ni Sumalinog matapos makatanggap ng pinansyal na tulong mula sa OWWA at DSWD ang 36 na mga kwalipikadong OFW sa rehiyon.

Ang mga ito ay kabilang sa unang batch ng mga benepisyaryo ng Humanitarian Assistance for OFWs with Saudi Claims o HASC program.

Ang HASC ay magkatuwang na itinataguyod ng OWWA, DSWD at Department of Migrant Workers.

Layon nito na matulungan ang mga repatriated at distressed OFWs habang naghihintay ng settlement ng kanilangn claims sa Saudi Labor Courts.

Bawat HASC beneficiary ay nakatanggap ng tig P10,000 mula sa DSWD at P5,000 mula sa OWWA.

Ayon sa taga Kabacan, Cotabato na si Ibrahim Macabuat, malaking tulong sa kanyang pamilya ang natanggap na ayuda na gagamitin nito sa pagpapatayo ng bagong kabuhayan.

Payo naman ng OWWA 12 sa mga kwalipikadong OFW na nais makinabang sa HASC, mag-apply online sa pamamagitan ng hasc.owwa.gov.ph.

Ang mga application na matatanggap ay isasailalim naman sa verification ng mga personnel ng OWWA 12

-0-

LOCAL…

SRAA meet pinaghahandaan na ng higit sa 500 mga atleta ng Koronadal

Nagsasanay na para sa SOCCKSARGEN Regional Athletic Association o SRAA meet ang higit sa 500 mga atleta ng Koronadal.

Ang mga ito ay magpapakitang gilas sa iba’t ibang sports events tulad ng arnis, boxing, athletics, gymnastics, dancesport at iba pa.

Kaugnay nito, ipinunto naman ni Koronadal Mayor Eliordo Ogena sa mga atleta ng lungsod at kanilang mga coach na pagtuunan ng mabuti ang training.

Ito ay upang makapaguwi ng karangalan at makapagbigay ng medalya sa lungsod.

Pinaalahanan din ng alkalde ang mga ito na huwag kaliligtaan ang mga “core values” ng Koronadal sa kanilang pagsabak sa nasabing Palaro.

Ang mga ito ayon kay Ogena ang “love for our city, commitment to win, discipline at competitiveness.”

Ang 14 araw na live-in training ng mga SRAA atheltes ng Koronadal ay sinimulan sa Marbel 5 Central Elementary School kamakalawa.

Magtatapos naman ito sa Abril 22 dalawang araw bago ang pagsisimula ng SRAA meet sa Kidapawan City sa Abril 24 hanggang 29.