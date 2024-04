NDBC BIDA BALITA (April 11, 2024)

HEADLINES

SA ATING PAMBUNGAD NA BALITA…

IPINATUPAD na ng Department of Energy ang price freeze sa produktong Liquefied Petroleum Gas o LPG sa cylinders 11kg. sa mga lugar na nagdeklara ng state of calamity.

Sa isang pahayag, sinabi ng DOE na ito ay epektibo sa loob lamang ng labing limang araw at saklaw nito ang bayan ng Paglat, sa Maguindandao del Sur.

Ginawa ng DOE ang hakbang matapos na magdeklara ang munisipyo ng Paglat ng State of Calamity.

Ito ay dahil na rin sa nararanasang matinding tagtuyot sa nasabing lalawigan.

Ang bisa ng price freeze ay nagsimula noong April 4 at magtatapos sa April 18 ng kasalukuyang taon at batay na rin sa ipinasa ng sangguniang bayan na Resolution No. 40 Series of 2024.

-0-

HINDI na nakauwi ng buhay ang isang 26 years old na binata matapos itong ideklarang missing noong Lunes, April 08, 2024.

Kinilala ang binata na si Robert Alarilla Jr, alyas Dodong, single, isang construction worker, na taga Purok Malipayon, Poblacion 2, Banisilan, North Cotabato.

Natagpuan nalang itong patay sa isang masukal na bakanteng lote sa katabing bayan sa Barangay Panang, Wao, Lanao del Sur umaga kahapon.

Ayon sa investigator ng Wao Municipal Police Station na nakaugnay ng Radyo BIDA, nasa higit kumulang Sampung saksak ang nakita sa katawan ng biktima na nagresulta sa kaniyang kamatayan, at na deformed din ang mukha nito.

Nakilala ng pamilya ang binate sa pamamagitan ng mga tattoo nito.

Nagpapatuloy ang imbestigasyon ng PNP hinggil sa motibo at pagkakakilanlan ng mga suspek.

Nawawala rin ang cellphone ng biktima na sana’y makakatulong sa imbestigasyon.

Samantala, isang laborer naman ang natagpuang wala ng buhay sa plantasyon ng tubo sa Barangay Central Malamote, Matalam, North Cotabato umaga kahapon.

Kinilala itong si Ryan Olem Galve, 32, may-asawa, laborer, na residente ng nasabing lugar.

Batay sa report nakita ng mag-asawa ang bangkay na may mga taga sa iba’t-ibang parte ng katawan.

-0-

HALOS kalahating milyon o higit pa ang kinailangang likomin ng pamilya ng magsasakang si Allan Pobadora ng Manongol, Kidapawan City para masimulan na ang pagoopera dito matapos mabagsakan ng puno ng kahoy sa nasabing lugar.

Ayon sa anak nitong si Milbert Pobadora, fractured ang bahagi ng gulugod nito o backbone malapit sa baywang ng kaniyang tatay.

Kailangan aniyang tanggalin ang mga maliliit na fractured na buto at kailangang lagyan ng stainless.

Hirap sa ngayon ang pamilya dahil maliban sa hirap na buuin ang perang pang-opera sa Tatay nito ay may ilan ding sumubok na ma-scam sila.

Maliban sa dasal ay hinihiling din ng pamilya ang tulong pinansyal para sa pagpapagamot ng magsasaka.

Kasalukuyang naka confine ngayon sa Cotabato Regional and Medical Center sa Cotabato City si Tatay Pobadora.

-0-

Hindi na nakapalag pa ang lalaking may kasong statutory rape matapos mahuli ng mga otoridad sa Barangay Balabag, Kidapawan City kahapon.

Kinilala ang suspek na si Rogie Awag, nasa hustong gulang at residente ng Sitio Sumahayon, Barangay Perez, sa nasabing lungsod.

Sa impormasyong nakuha ng Radyo BIDA, 5 years old lang ang batang umano'y inabuso ng suspek pero itinanggi ito ng suspek.

Nahuli si Awag sa bisa ng warrant of arrest na ipinalabas ni Judge Jose Tabosares ng RTC Branch 23.

Ang Republic Act No. 11648 o statutory rape ay ang pakikipagtalik sa mga kabataang mas bata sa 16 na taong gulang.

Walang inirekomendang piyansa ang korte sa kaso ng suspek.

Detenado na ito ngayon sa custodial facility ng Kidapawan PNP.

Sa M’lang, North Cotabato, matagumpay ring naaresto ng iba’t-ibang sakop ng PNP ang 59 anyos na negosyanteng si alyas toto na taga Brgy. New Rizal, M 'lang, Cotabato.

Nahuli to sa M. H. Del Pilar St, Poblacion A, M’lang, Cotabato kahapon ng umaga.

Nai-file ang kaso laban a suspek sa RTC12, Branch 16, Kabacan na walang inirekomendang piyansa.

Himas rehas na ang suspek.

-0-

LESSONS LEARNED para kay M'lang Vice mayor Joselito Piñol ang mala eksenang tagpo sa M'lang National High School kung saan nagkahabulan ang mga otoridad at ang mga menor de edad na mga sangkot sa pagnanakaw ng motorsiklo.

Hindi naman niya masasabing mali ang ginawa ng otoridad pero mas maayos at organisado aniya kung tiyak na verified ang mga impormasyon sa report sa PNP.

Nabatid kasing, tila "unnecesary" umano ang puwersang ipinadala tulad ng AFP at PNP para sa tatlong menor de edad.

Lalo pa't sa loob ng paaraln nangyari ang insidente na isang zone of peace.

Kaya naman sa katatapos na Municipal Peace and Order Council o MPOC Meeting sa bayan ay iminungkahi ng mga opisyal na bumuo ng special team na tutugon at mangunguna sa mga malalaking isidente tulad ng hostage takiing.

Ito ay upang mas kontrolado at tamang protocol ang naipapatupad.

-0-

Hinikayat ngayon ng City Government of Kidapawan ang lahat ng mga negosyanteng naghahanda at nagbebenta ng pagkain na makipag tulungan sa kanila at kumuha ng sanitary permit.

Ito ay matapos na kumalat ang balita patungkol sa di umanoy food poisoning ng benibentang halo-halo sa lungsod ng nagdaang linggo.

Ayon kay City Mayor Evangelista mainam na dumaan muna sa sanitary inspection ang mga ito bago mag operate para maiwasan ang mga ganoong insidente.

Layon nitong matulungan ang mga negosyante sa mga possible liabilities na possible nilang kaharapin.

-0-

DOH 12 pinagiingat ang publiko sa mga skin deseases ngayong taginit

Hiharangan ng balat ang pagpasok ng bacteria sa katawan ng isang tao kaya mahalaga na ito ay mapangalagaan.

Ito ay ayon kay DOH 12 Medical Officer IIII Dr. Chairmaine Pearl Cedeño.

Ayon kay Cedeño ang tag-init ngayon ay maari kasing maging sanhi ng pagdami ng skin diseases tulad ng measles at dermatitis.

Paliwanag ni Cedeño, kapag sobrang init ng panahon nagiging dehydrated ang balat at nagkaroon ng crack na maaring pasukin ng bacteria.

Payo pa ni Cedeño sa mga mamamayan uminom ng maraming tubig para manatiling hydrated ang balat at makaiwas sa skin diseases ngayong summer season.

Dagdag pa nito ang pagamit ng sunscreen o lotion ay mahalaga din para proteksyunan ang balat sa matinding sikat ng araw na maaring magdudulot ng skin cancer.

Dagdag pa ni Cedeño kadalasan dumadami din ang mga kaso ng respiratory illness at gastro intestinal diseases tuwing taginit na dapat ding pagingatan ng publiko.

-0-

23 inmate sa South Cotabato Jail nagpositibo sa iligal na droga

Sinuspinde ang mga prebelihiyo nga mga persons deprived of liberty o PDL sa South Cotabato Rehabilitation and Detention Center o SCRDC na mas kilalang provincial jail.

Ibig sabihin nito bawal muna ang dalaw ang pagdadala ng mga pagkain.

Ayon kay provincial jail warden Juan Lanzaderas nais nitong bigyan ng leksyon ang mga PDL.

Ito ayon kay Lanzaderas ay matapos magpositibo sa iligal na droga ang 23 mga inmate.

Dagdag pa ni Lanzaderas ang mga nagpositibo sa droga na PDL na kabilang sa 128 na isinailalim sa random drug testing ay inihawalay din ng selda.

Ayon pa kay Lanzaderas isinagawa ang random drug testing sa mga PDL matapos matuklasan mismo nito sa compound ng provincial jail ang isang sachet ng shabu na posibleng itinapon mula sa labas ng nasabing pasilidad.

-0-

Higit sa 300 Free Wi-Fi sites ng DICT napakinabangan na ng mga mamamayan sa region 12 at bahagi ng BARMM

Nakapaglagay na ng 337 na libreng Wi-Fi sites sa mga pampublikong lugar sa region 12 at BARMM ang Department of Information and Communications Technology o DICT 12.

Kabilang sa mga ito ang mga public plaza, state universities and colleges, parks, terminals at mga government offices.

Ayon kay DICT 12 Regional Director Ibrahim Guiapar ang Lanao del Sur ay mayroon nang 53 sites at lima sa North Cotabato.

Layon nito ayon kay Guiapar na matugunan ang tumataas na demand ng publiko sa internet access sa digital economy.

Nilinaw din ni Guiapar na saklaw din ng coverage ng DICT 12 ang mga Lanao Del Sur at Maguindanao provinces sa BARMM.

Prayoridad ng Free Wi-Fi for All Program ng DICT ang mga Geographically Isolated and Disadvantage Areas o GIDAS at mga third at second class municipalities

-0-

Tax payers sa South Cotabato na nagtatago sa mga liblib na lugar hinahanap ng BIR

Nagsasagawa ng tax mapping ang Bureau of Internal Revenue o BIR Revenue District o RDO III.

Layon nito na matukoy ang mga nagtatagong tax payer lalo na sa mga liblib na barangay.

Ito ay ayon kay BIR RDO 111 Revenue District Officer Evelyn Mallilin.

Ayon kay Mallilin marami pa rin kasing mga tax payer ngayon ang nagtatago at hindi nagbabayad ng buwis.

Nanawagan din si Mallilin sa publiko na ireport sa BIR ang mga establisemento na hindi nagbibigay ng resibo o invoice para kanilang mapuntahan.

Babala pa nito, makakasuhan at mapatawan ng penalidad ang mga tax payer na hindi nagbabayad ng buwis.

Target naman ng BIR RDO 111 na makakolekta ng higit sa P4 billion na buwis ngayong 2024.

-0-

Dalawang mga magsasaka na nagnakaw ng higit sa P300,000 na wiring inaresto ng PNP sa Tupi, South Cotabato

Kulong ang dalawa katao na inaresto ng PNP matapos nilang naaktuhang nagnanakaw ng higit sa P300 thousand pesos na halaga ng wiring sa Tupi, South Cotabato.

Kinilala ni PRO 12 Regional Director Brig. Gen. Percival Augustus Placer ang mga suspek sa mga alias na Marcelo, 65 anyos at Ronald, 26 anyos pawang mga magsasaka.

Sila ay inaresto sa isang agri-tourism site sa Tupi kung saan sila naabutan ng mga rumespondeng pulis.

Nakumpiska ng PNP sa mga suspek ang may 200 meters na Waterproof wire.

Nang kapkapan nabisto rin ng mga pulis ang dalang dalawang sachet ng suspected shabu ng mga suspek.

Inihahanda na ng PNP ang mga kasong Theft at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act laban sa mga suspek.

-0-

Magmahalan at isipin ang kapakanan ng mga mahihirap na Bangsamoro.

GINAWA ni BARMM chief minister Ahod Ebrahim ang pahayag kasabay ng Eid'l Fit'r kahapon.

Ayon kay Minister Ebrahim, ang Eid'l Fit'r ay hudyat ng pagtatapos ng Ramadan para sa mga mananampalatayang Islam.

Mahalaga aniya ang turo ng buwan ng Ramadan tulad ng pagmamahal at pagtulong sa kapwa.

Hinikayat nito ang publiko na tulungan at huwag kalimutan ang mga kapos-palad.

Samantala, dinagsa ng libo-libong mamamayan ang ilan sa mga prayer venue sa Cotabato City upang isagawa ang Eid prayer.

Ito’y kinabibilangan ng Cotabato City People’s Palace, Bangsamoro Government Center at ang Grand Mosque.

Nagsimula ang pag simba ng mga mananampalatayang islam sa pamamagitan ng pagtakbeer magmula ng inanunsyo ni Bangsamoro Darul Iftah Grand mufti Abdulrauf Guialani ang opisyal na resulta ng moonsighting gabi ng Martes.